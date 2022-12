Sciacca, otto bambini e una maestra travolti alle spalle da un pulmino: “Era stato lasciato in folle”

Otto bambini e una maestra delle elementari sono stati travolti da un pulmino a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il mezzo, probabilmente lasciato in folle, ha colpito alle spalle gli alunni che frequentano la quinta elementare della scuola “Mariano Rossi”, insieme alla loro insegnante. Un totale di nove persone rimaste ferite, nessuna delle quali in gravi condizioni. I bambini stavano partecipando a una manifestazione natalizia, organizzata dagli studenti di un’altra scuola della città.

Sul caso ha aperto un’inchiesta la procura di Sciacca, che ha affidato l’indagine alla polizia municipale. Tra le ipotesi al vaglio dei vigili, quella che il mezzo, parcheggiato in discesa, si sia spostato perché aveva problemi ai freni o perché era stato lasciato in folle. Dopo l’incidente, i bambini sono stati portati in ospedale: una bambina aveva riportato un trauma al ginocchio, mentre gli altri piccole contusioni ed escoriazioni che in alcuni casi hanno richiesto punti di sutura.