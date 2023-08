Schianto tra due auto a Milano: morto nella notte il pedone 18enne travolto

È morto nella notte, all’ospedale Niguarda, il 18enne coinvolto nell’incidente a Milano avvenuto martedì 1 agosto in viale Umbria. Michael, questo il nome del ragazzo di origine canadese, era rimasto travolto da un’Audi Rs7 che si era scontrata con una Renault Capture. Dopo l’impatto la vettura ha colpito il giovane schiacciandolo contro un palo. Immediata la corsa in ospedale dove il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nella notte la tragica notizia: il 18enne non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

L’incidente è avvenuto martedì 1 agosto alle 13.30, all’incrocio tra viale Umbria e via Colletta. Secondo i primi accertamenti, pare sembra l’Audi – guidata dal dipendente di una concessionaria e che stava consegnando l’auto all’acquirente – provenisse da viale Umbria e viaggiasse in direzione Loreto mentre la Renault Captur arrivava da via Colletta. Da una prima ricostruzione pare che a passare con il semaforo rosso sia stata la conducente della Captur. I genitori del ragazzo rimasto travolto erano presenti al momento dell’incidente, sono stati colpiti da malore subito dopo l’accaduto e trasportati in ospedale.

La vittima, nata nel 2005 e con doppia cittadinanza libanese e canadese, era residente in Libano ma frequentava regolarmente Milano. Alcuni amici del giovane sono arrivati sul luogo dell’incidente proprio mentre gli agenti della polizia locale effettuavano i rilievi. In viale Umbria anche il proprietario dell’Audi, che l’aveva appena acquistata per regalarla al figlio in occasione del compleanno e che stava attendendo il dipendente del concessionario in via Lattanzio.