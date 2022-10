Si scambiano messaggi hot per mesi: scoprono di essere madre e figlio

È una storia che ha dell’incredibile quella avvenuta in provincia di Taranto, in Puglia, dove madre e figlio hanno scoperto di essersi scambiati messaggi hot per mesi attraverso una piattaforma di incontri online.

Secondo quanto ricostruito, i due si sono conosciuti virtualmente attraverso un sito online di incontri.

Dopo essersi scambiati messaggi e foto compromettenti con la immagini del volto oscurate, hanno deciso di incontrarsi di persona.

All’appuntamento, però, hanno scoperto, non senza imbarazzo, di essere madre e figlio.