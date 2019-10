Save The Children: “L’Italia è un pese fermo al palo, più di 1 milione di bambini in povertà assoluta”

“Il numero di minori che si trova in povertà assoluta è triplicato raggiungendo oltre un milione e 200 mila bambini. L’Italia è un paese fermo al palo. I dati sono drammaticamente peggiorati, soprattutto la povertà assoluta, la carenza cioè di beni primari”. A lanciare l’allarme è il presidente di Save The Children, Claudio Tesauro, durante il forum ANSA.

“In Italia la legge che consente di dare la cittadinanza ai ragazzi stranieri al compimento del 18esimo anno di età è anacronistica ed ha un impatto devastante sui nostri ragazzi”, ha detto poi Tesauro.

I dati allarmanti di Save The Children si trovano nella pubblicazione curata da Giulio Cederna e dal titolo ‘Il tempo dei bambini’. I numeri raccolti rappresentano un vero e proprio record negativo tra i Paesi europei. Un peggioramento netto è stato registrato negli anni più duri della crisi economica, tra il 2011 e il 2014, con il tasso dei bambini in povertà assoluta passato dal 5 al 10 per cento.

Nel nostro Paese ci sono oggi oltre un milione e 260mila bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta. E negli ultimi dieci anni sono triplicati passando dal 3,7 per cento del 2008, pari a 375 mila, al 12,5 per cento del 2018. Di questi bambini, 563 mila vivono nel Mezzogiorno, 508 mila al Nord e 192 mila al Centro.

