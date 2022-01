Sassari, iniettata aria al posto dei vaccini: paura per 20 pazienti

Non erano dosi di Moderna bensì dosi d’aria quelle ricevute nei giorni scorsi da diciotto persone che a Sassari si erano recate nei presidi dedicati per essere vaccinate contro il Coronavirus.

Nella giornata di ieri, secondo quanto riporta oggi il quotidiano locale Unione Sarda, a oltre una decina di utenti, per errore, anziché iniettare la dose, è stata iniettata aria. Se ne sono accorti gli addetti al termine delle operazioni: la fiala era ancora piena. Con la massima celerità, i cittadini interessati sono stati avvisati al telefono da alcuni medici della struttura: si ripresenteranno al centro vaccinale nelle prossime ore.

Nessuna conseguenza per i vaccinandi che sono stati richiamati dall’Ats per ricevere la dose, questa volta giusta, di siero.

“Sebbene sia la prima cosa che abbiamo pensato tutti, nell’hub di Sassari non c’è alcun allarme no vax – spiega Salvatore Lorenzoni a Sardinia Post, coordinatore degli hub vaccinali di Sassari – È stato un errore umano, un operatore nell’aspirare le dosi da un flaconcino di Moderna non si è accorto che in realtà stava aspirando a vuoto”, conferma Lorenzoni.