Tragedia in vacanza in Sardegna. È morto annegato in piscina un bambino di 6 anni, che si trovava in vacanza con la sua famiglia nel resort Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra. L’incidente è avvenuto ieri, sabato 16 luglio: intorno alle 18 un ospite della struttura ha notato in acqua il corpo di un bambino immobile e con il volto rivolto verso il fondo.

Immediati i soccorsi, a cominciare bagnini che hanno tirato il piccolo fuori dalla piscina e gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Ma purtroppo il piccolo, originario di Roma, non si riprendeva. Neanche l’arrivo dei sanitari del 118 con l’elicottero dell’Areus decollato da Olbia e atterrato alle 18.50 è stato d’aiuto: dopo un’ora di tentativi, ne hanno dovuto dichiarare il decesso.

Una tragedia avvenuta davanti agli occhi dei genitori del bimbo e della sua sorellina. Da chiarire ancora le cause del drammatico evento. Secondo una primissima ricostruzione, il piccolo mentre giocava in piscina avrebbe inalato acqua che potrebbe avere provocato un laringospasmo e di conseguenza avrebbe perso i sensi. Ma potrebbe anche essere stato colpito da un malore. Intanto, è stato aperta un’indagine e nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l’autopsia.