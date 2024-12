Santo Stefano 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 26 dicembre

Oggi, 26 dicembre 2024, i supermercati e i negozi sono aperti o chiusi in Italia? Si tratta della giornata di Santo Stefano, uno dei santi più amati e primo martire della Chiesa. Una giornata rossa sul calendario, come a Natale, e quindi di riposo per molti lavoratori. Eppure per tanti si tratta di un’occasione per riunirsi e festeggiare insieme, proseguendo il ciclo di festività.

Ieri, giorno di Natale, quasi tutti i supermercati e i negozi sono rimasti chiusi. D’altronde sono giorni di festa ed è giusto che anche questi lavoratori possano riposare e stare con le loro famiglie. Anche oggi, 26 dicembre, molti supermercati saranno chiusi. In ogni caso il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato o negozio di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo. D’altronde ogni catena ha la massima autonomia in queste decisioni.

Nel dettaglio, il 26 dicembre i supermercati riapriranno con orario festivo, generalmente dalle 8.30 alle 20.30. Oggi, Santo Stefano, i punti vendita Carrefour per lo più resteranno chiusi. Serrande abbassate anche per Esselunga. Aperti normalmente invece Iper, dalle 7.30 alle 21.30. A Santo Stefano la maggior parte dei negozi Coop resterà chiusa. Per il 26 dicembre, l’apertura di Lidl potrebbe variare in base alla località. Chiusi i negozi MD. Il giorno di Santo Stefano, invece, i supermercati Pam saranno operativi dalle 8.00 alle 19.00.