Paura a Sanremo, trovato un pacco bomba a 500 metri dall’Ariston: “Conteneva proiettili”

Sanremo, trovato un pacco bomba a 500 metri dall’Ariston dove si svolge il Festival

Un sospetto pacco bomba è stato ritrovato oggi pomeriggio dalle forze dell’ordine in una strada del centro di Sanremo, a circa 500 metri dal teatro Ariston dove in questi giorni si sta svolgendo il Festival 2023.

La notizia, riportata in un primo momento da La Stampa, è stata confermata da una fonte qualificata all’Ansa. Secondo quanto ricostruito sarebbe stato un agenti di polizia a ritrovare l’ordigno.

Sono in corso accertamenti per capire il potenziale esplosivo del pacco. L’oggetto ritrovato è un borsello che conteneva proiettile e forse anche polvere da sparo più un innesco o una miccia. A quanto si apprende, però, mancava un componente per rendere esplosivo il pacco.

Motivo per cui, come riporta il quotidiano torinese, gli investigatori ipotizzano che possa essersi trattato di un gesto dimostrativo.

Ad alimentare l’ipotesi anche il fatto che il borsello non sia stato nascosto, ma posizionato nei pressi di un palazzo e quindi ben visibile dalla strada.

L’area dove è stato ritrovato il pacco bomba, nel frattempo, è stata messa in sicurezza e resa inaccessibile al pubblico.