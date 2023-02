San Valentino, uno su dieci andrà a cena con l’amante

Saranno cinque milioni gli italiani che stasera festeggeranno San Valentino in un ristorante. Sono le stime di Confcommercio, che per la festa degli innamorati prevede un aumento del 25% delle prenotazioni alberghiere: saranno molte infatti le coppie che sceglieranno di celebrare l’occasione con una breve “fuga d’amore” di al massimo due notti.

Nell’ultimo anno, osserva l’associazione, l’inflazione si è fatta sentire anche sul costo dei regali alla propria dolce metà. L’aumento medio è stato infatti del 13,7%, con rincari del 45% per i cioccolatini, del 6,4 per i fiori e del 7,1% per i gioielli.

A festeggiare saranno anche gli amanti: secondo la piattaforma internazionale di incontri extraconiugali Ashley Madison, uno su dieci sceglierà una cena clandestina. Anche il 40% delle coppie ufficiali andrà a cena fuori. In questo caso, a proporre l’invito saranno per il 44% gli uomini e per il 21% le donne.