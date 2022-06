Attimi di paura questa mattina a San Pietro, dove un uomo al volante di una Bmw a tutta velocità ha travolto alcune transenne su via Paolo VI. Il 38enne albanese alla guida non si è fermato all’alt dei carabinieri sfrecciando via su Ponte Pio X. Dopo aver percorso via della Conciliazione, all’altezza di Gregorio VII, l’auto è stata bloccata dai poliziotti del commissariato Borgo e dai carabinieri.

Per fermare l’uomo la polizia aveva chiuso la strada e per questo motivo il 38enne si è schiantato contro una volante. Due agenti sono stati medicati in ospedale. Per arrestare il 38enne, con diversi precedenti, è stato utilizzato anche il teaser. Caos e paura tra i presenti, con molti fedeli e turisti che si stavano dirigendo verso piazza San Pietro per assistere all’Angelus di Papa Francesco.

Immediatamente sono scattati i protocolli anti terrorismo ma l’episodio non avrebbe nulla a che fare con un movente politico o religioso. L’uomo, dopo non essersi fermato all’alt, si è schiantato contro le transenne. Poi ha ripreso a scappare a tutta velocità venendo fermato poco dopo in via Gregorio VII: per indurlo a interrompere la fuga gli agenti hanno esploso dei colpi di pistola in aria e diretti alle gomme fermandone la fuga. L’uomo, un cittadino albanese, è stato condotto al commissariato di Borgo Pio e identificato: non sono note le ragioni della fuga né le generalità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’inseguimento.