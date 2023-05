“Non riesco a pensare ad altro da giorni. Sono straziato”, Samuele Bersani, in una intervista al Corriere, si è soffermato sulla tragedia dell’alluvione in Emilia Romagna. E poi ha spiegato: “Leggo dei ragazzi che si stanno organizzando con le vanghe per andare a scavare e ci sto pensando. Farei qualunque cosa”.

Samuele Bersani è nato a Rimini e cresciuto a Cattolica. Vive a Bologna da tempo, ma ha raccontato di avere impresso un ricordo di infanzia che lo riporta alla sua casa sommersa dall’acqua: “Nel 1976 ho vissuto l’alluvione di Cattolica. Questa volta si è salvata per miracolo, allora non c’erano le vasche di raccoglimento, le fogne buttavano fuori tutto e noi vivevamo in una casa sotto il livello del mare. Sono figlio di uno che ha perso tutti i suoi ricordi e li ha visti galleggiare”.

Sui social Bersani ha scritto “Sconvolto dalle immagini che arrivano dalla mia Romagna, è un tonfo al cuore vederla piegata, in ginocchio”, per poi aggiungere: “Ve bene che i romagnoli siano fortissimi per loro natura e non si faranno spezzare nemmeno questa volta ma i poveri cristi che oggi hanno perso tutto non vanno lasciati soli, devono essere aiutati alla svelta a ripartire”.

“La devastazione vista dall’alto sembra quella del Giappone dopo lo tsunami. È un disastro, ci vorranno anni”, ha spiegato Samuele Bersani. “Forse si sarebbero dovuti verificare meglio torrenti e fiumi, ma non mi addentro nel lavoro altrui. Quel che so è che purtroppo fra pochi giorni si spegnerà la luce su questa tragedia perché magari Harry e Meghan divorziano. Mi preoccupa veder calare l’attenzione” ha sottolineato.