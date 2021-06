Saman Abbas, le ultime immagini esclusive prima della scomparsa

Nelle ultime immagini che la mostrano prima della sua scomparsa, Saman Abbas sta camminando verso il casolare di suo zio in compagnia di suo fratello di 16 anni. La ragazza ha i capelli raccolti, non porta il velo, indossa pantaloni colorati, un paio di sneakers bianche e ha il telefono stretto in mano. I fotogrammi, ricavati dalle riprese delle telecamere di sorveglianza di Novellara (Reggio Emilia), sono stati mostrati ieri sera in esclusiva da Dritto e Rovescio su Rete4 e risalgono al tardo pomeriggio del 29 aprile, poche ore prima che la ragazza scomparisse.

Secondo la procura, Saman era stata tratta in inganno a casa di suo zio, complice dei suoi genitori che da giorni avevano deciso di uccidere la ragazza, dopo che lei aveva rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan. Sono le 19.15 quando la 18enne viene ripresa mentre lascia il casolare bianco in cui viveva con la famiglia, per raggiungere quello degli zii. Alle 19.33, zio e cugini vengono immortalati mentre, secondo gli inquirenti, vanno a scavare con delle pale una fossa per Saman. Le ricerche del suo corpo sono ancora in corso.

