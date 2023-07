Saman Abbas, tribunale pakistano favorevole all’estradizione in Italia del padre accusato dell’omicidio

Primo via libera all’estradizione in Italia di Shabbar Abbas, il padre della 18enne morta nel 2021 a Novellara. La corte distrettuale di Islamabad si è ora espressa a favore dell’estradizione dell’uomo, accusato dalle autorità italiane dell’omicidio della giovane Saman. A ucciderla e nascondere il corpo, secondo la procura di Reggio Emilia sono stati i genitori e altri tre familiari, dopo che la 18enne si era opposta al matrimonio combinato.

Sulla questione deve ancora esprimersi il governo di Islamabad, non essendoci accordi bilaterali con l’Italia. Inoltre la decisione potrà essere impugnata presso l’Alta Corte di Islamabad.

Nella sentenza di oggi, il giudice ha inoltre la richiesta di rilasciare l’accusato su cauzione e ha disposto che rimanga a disposizione delle autorità italiane nel carcere di Adyala, per collegarsi in videoconferenza con le udienze in corso in Italia.

Shabbar Abbas è imputato nel processo in corso a Reggio Emilia per l’omicidio della figlia Saman, assieme allo zio della vittima Danish Hasnain e ai due cugini della 18enne, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Sotto accusa anche Nazia, madre di Saman e moglie di Shabbar, tutt’ora latitante.