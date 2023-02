Saman Abbas, l’avvocato del fratello: “Ha paura di essere ucciso per aver parlato”

Saman Abbas, l’avvocato del fratello: “Ha paura di essere ucciso”

Valeria Miari, avvocato del fratello di Saman Abbas, ha dichiarato oggi in aula nel tribunale di Reggio Emilia che il giovane “è certo che per aver parlato subirà la stessa sorte della sorella”.

Si è tenuta oggi, 17 febbraio, la seconda udienza del processo per l’omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara. Il ragazzo, minorenne, è considerato un testimone chiave nel processo contro i familiari, accusati di aver uccoso e poi occultato il cadavere di Saman, rinvenuto a Novellara a novembre 2022.

Gli avvocati degli imputati hanno chiesto che il ragazzo venga chiamato di nuovo a testimoniare, ma Miari si oppone per via delle “forti pressioni che ha subito da persone vicine al nucleo familiare” e “al trauma subito”. Il fratello di Samana, ha inoltre chiesto di vedere il cadavere, “è convinto sia la sorella”, ha detto ancora la legale.

Come riporta Fanpage, dopo che i difensori degli imputati hanno chiesto di risentire il fratello e il fidanzato della vittima, la Corte di assise si è ritirata in camera di consiglio per decidere.

Tutti gli imputati sono a processo per omicidio aggravato da premeditazione, motivi abietti e legame di parentela, occultamento di cadavere e sequestro di persona.