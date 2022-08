Salva la padrona da un dirupo, alla border collie Shiva il premio Fedeltà del Cane

Si sa, il cane è il miglior amico dell’uomo. La razza border collie, in particolare, spicca per intelligenza e fedeltà. Shiva, di 9 anni, è diventata un cane-eroe per aver salvato la sua padrona: la cagnetta è stata quindi insignita del premio Fedeltà del Cane, la cui 61esima edizione è in corso a San Rocco di Camogli, nel Genovese. Gli organizzatori hanno deciso di premiare la splendida border collie perché lo scorso maggio ha di fatto salvato la padrona caduta in un dirupo sul Monte Corno, nella Bergamasca. L’animale ha vegliato sulla donna senza smettere mai di abbaiare, riuscendo così a richiamare l’attenzione dei soccorsi che si erano mobilitati per cercarla.

La donna non si era presentata ad alcuni appuntamenti e, dopo le verifiche incrociate di amici e parenti, era scattato l’allarme. Le ricerche si erano subito indirizzate verso un laghetto nei pressi del Monte Corno, dove la 55enne era stata avvistata insieme al cane. Il compagno della donna è riuscito a raggiungerla al telefono, ma lei pur rispondendo alla chiamata non riusciva a parlare, dolorante e sotto shock. In sottofondo, l’abbaiare di Shiva. Proprio il suo latrato ha indirizzato le ricerche. I soccorsi hanno trovato la 55enne in fondo in un dirupo, profondo circa 60 metri e l’hanno salvata.