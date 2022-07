Salva moglie e figli in mare ma ha un infarto: muore papà eroe

È morto dopo aver salvato dalle onde la sua famiglia. Lo scorso 29 giugno, sulla spiaggia di Passoscuro, a Fiumicino, si è consumata una tragedia che è allo stesso tempo una storia di eroismo. Un papà, per salvare la moglie e i due figli dall’annegamento, ha perso la vita. Jame Bolivar, 50 anni, ha avuto un infarto, probabilmente stremato a causa degli sforzi fatti.

Dopo una lunga coda in auto, la famiglia era arrivata finalmente in spiaggia per godersi un po’ di relax. Poco prima delle 13 il padre, la moglie e i due figli di 8 e 10 anni sono andati a farsi un bagno. I 15 nodi di vento di ponente che si sono sollevati hanno reso il mare particolarmente agitato e in pochi minuti la forte corrente li ha portati dove non riuscivano più a toccare. I due figli e la moglie hanno cominciato ad annaspare e ingoiare acqua, non riuscendo a tornare a riva. Jame li ha aiutati, ma poi è stato vinto dalla stanchezza.

Quando il bagnino ha cercato di soccorrerlo, l’uomo era già privo di sensi. Una cardiologa e un rianimatore, presenti casualmente in spiaggia, hanno tentato di salvargli la vita, ma poco dopo i medici del 118, giunti sul posto, hanno constatato la morte per arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime due settimane sono tre le persone morte a Passoscuro.