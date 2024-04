Salerno, bambino di 15 mesi muore azzannato da due pittbull

Vicino a Eboli, in provincia di Salerno, un bambino di 15 mesi è morto dopo essere stato azzannato da due pitbull. L’incidente è avvenuto in località Campolongo nel mattino di oggi, lunedì 22 aprile.

Secondo le prime ricostruzioni i cani sarebbero di proprietà di un’amica della madre del bambino. Sembra che il piccolo stesse giocando in giardino quando è stato aggredito dagli animali.

La madre è intervenuta per tentare di soccorrerlo ed è stata a sua ferita, ma non è in pericolo di vita. La donna è stata trasportata in ospedale in stato di choc.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

