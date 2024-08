Salento, giallo sulla scomparsa di una 40enne: “Siamo disperati”

È giallo sulla scomparsa di Anita Monika Profico, una donna di 40 anni, della quale si sono perse completamente le tracce dallo scorso 22 agosto.

La 40enne è stata avvistata per l’ultima volta a Barbarano del Capo, frazione di Morciano di Leuca, in Salento. I familiari, che si sono detti comprensibilmente disperati hanno pubblicato diversi appelli su Facebook: “La nostra famiglia è disperata. Anita Monika Profico è scomparsa la notte del 22 agosto 2024 a Barbarano del Capo, una frazione di Morciano di Leuca, nel Salento”.

“Al momento della scomparsa, aveva con sé una piccola valigia nera e una borsa Fendi con i suoi documenti. Siamo molto preoccupati e stiamo facendo tutto il possibile per ritrovarla, in collaborazione con le autorità. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Se qualcuno ha visto Anita o ha informazioni utili, vi preghiamo di contattarci subito”.

Mentre le ricerche continuano senza sosta, però, è giallo su alcuni post che, secondo la Repubblica, la donna avrebbe scritto prima di far perdere le sue tracce.

“Sono scappata, non cercatemi. Mio marito era un uomo violento. Ho rischiato di morire” si legge, ma non è chiaro se sia stata realmente la donna a scriverli. Gli investigatori, infatti, non escludono che si tratti di un profilo fake.