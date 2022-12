Saldi invernali 2023: le date regione per regione, quando iniziano

Quando iniziano i saldi invernali 2023 in Italia? I saldi su capi d’abbigliamento e accessori invernali inizieranno in tutta Italia il 5 gennaio, come ogni anno con qualche eccezione. Basilicata e Sicilia partiranno già il 2 gennaio e la Valle d’Aosta il 3. Non resta dunque che pazientare qualche altro giorno, stilando una lista di ciò che vorremmo avere nell’armadio da qui a una decina di giorni. Puntando il capo dei desideri già durante i giri nei negozi per fare i regali per Natale.

Come riporta Confcommercio, nonostante il periodo di grande incertezza che stiamo vivendo, la stagione dei ribassi rimane sempre e comunque un momento molto atteso dai consumatori. Ecco il calendario completo, con le date di inizio e fine saldi inverno 2023 regione per regione.

Le date regione per regione

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 2 gennaio – 3 marzo

Provincia di Bolzano: 5 gennaio – 18 febbraio

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio

Consigli utili

Abbiamo visto quando iniziano (date) i saldi invernali 2023 in Italia regione per regione, ma quali sono i consigli da seguire? In periodo di ribassi, capita spesso che dietro l’affare si possa nascondere una ‘truffa‘. Bisogna acquistare in modo responsabile senza farsi prendere dalla frenesia del momento. Informarsi bene sul prezzo iniziale del capo prima dell’inizio dei saldi, per potere capire se sia realmente scontato oppure no.

I capi acquistati devono essere realmente di fine stagione, e non roba vecchia di anni. Bisogna fare attenzione anche ai capi difettosi, e se conservate lo scontrino è vostro diritto cambiarli nel negozio in cui lo avete acquistato, anche in periodo di saldi.