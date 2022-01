Saldi invernali 2022, il calendario regione per regione. Date, quando iniziano

Partono i saldi invernali del 2022. Le prime regioni a dare il via ai ribassi da oggi, domenica 2 gennaio 2022, Sicilia e Basilicata. Domani, 3 gennaio, sarà la volta della Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni, dalla Lombardia al Veneto passando per Roma e Milano, partiranno infine nella giornata di mercoledì 5 gennaio.

Un giro d’affari che Confcommercio stima in 4,2 miliardi di euro, l’equivalente di 119 euro a persona. Secondo Confesercenti il budget a testa sarà più alto: 150 euro circa. Si tratta comunque di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi. Di certo a pesare sugli affari sarà l’andamento della pandemia, con la variante Omicron che fa paura per la sua alta contagiosità.

Dall’indagine di Confesercenti emerge che il 47% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 43% spenderà tra i 100 e i 300. Il 6% ha previsto una spesa tra i 300 e i 500 euro, mentre il 4% più di 500 euro. Quest’anno, in cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe. “Dopo i segnali di ripresa registrati in stagione, nonostante le molte preoccupazioni per il Covid-19, gli ineludibili incrementi dei prezzi fanno di questi saldi una importante risposta degli operatori commerciali al contenimento dell’inflazione e un’opportunità per i consumatori a caccia dell’affare e per oltre 15 milioni di famiglie italiane desiderose di concedersi un regalo di moda e soddisfare un desiderio dopo tante restrizioni”, dice Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio.

Il calendario

Ecco il calendario con l’inizio e la fine dei saldi 2022 regione per regione.

Abruzzo: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Basilicata: domenica 2 gennaio 2022 – mercoledì 2 marzo 2022

Calabria: mercoledì 5 gennaio 2022 – domenica 6 marzo 2022

Campania: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Emilia Romagna: mercoledì 5 gennaio – 2022 sabato 5 marzo 2022

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 5 gennaio 2022 – giovedì 31 marzo 2022

Lazio: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 15 febbraio 2022

Liguria: mercoledì 5 gennaio 2022 – venerdì 18 febbraio 2022

Lombardia: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Marche: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Molise: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Piemonte: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Puglia: mercoledì 5 gennaio 2022 – 28 gennaio 2022

Sardegna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Sicilia: domenica 2 gennaio 2022 – martedì 15 marzo 2022

Toscana: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Umbria: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Valle d’Aosta: lunedì 3 gennaio 2022 – giovedì 3 marzo 2022

Veneto: mercoledì 5 gennaio 2022 – lunedì 28 febbraio 2022