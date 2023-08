Saint-Tropez, cameriere insegue cliente italiano: 500 euro mancia troppo bassa

In questa estate 2023 non si fermano le proteste sul caro vita. Spunta così un’altra storia alquanto singolare: la mancia troppo bassa, “solo” 500 euro. Un cameriere della Costa Azzurra ha inseguito un non meglio identificato cliente “ricchissimo” perché la mancia lasciata al locale non era all’altezza delle aspettative.

Il dipendente, infatti, ha rincorso l’italiano dal grande portafoglio fino al parcheggio del ristorante di Saint Tropez, dove aveva appena cenato lasciando i 500 euro di mancia. Una cifra considerata “non all’altezza”.

Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, il cliente è stato gentilmente (in realtà nemmeno troppo) pregato di tornare indietro e rimediare all’errore compiuto, con un secondo passaggio di carta di credito per raggiungere almeno i mille euro di mancia.

L’episodio è stato raccontato da un amico francese del facoltoso italiano che avrebbe dichiarato di non voler più mettere piede a Saint Tropez.

Secondo un “insider”, citato dal quotidiano francese Nice Matin, infatti, in un’inchiesta di circa due settimane fa, ristoranti, bar e bistrot si riservano il diritto di non prenotare un tavolo a clienti giudicati non abbastanza facoltosi o non abbastanza generosi. Alcuni ristoranti avrebbero un vero e proprio database dei clienti, con annessa lista nera per quelli considerati un po’ troppo “tirchi” quando si tratta di lasciare la mancia.

L’episodio che ha coinvolto il facoltoso turista italiano è stato definito dalla sindaca di Saint-Tropez Sylvie Siri: “Di racket e estorsione”, sottolineando come l’amministrazione stia cercando di contrastare questo malcostume diffuso con l’apposizione degli adesivi “Signal Conso” fuori dai locali, che tramite l’utilizzo di QR Code permettono ai clienti di segnalare eventuali abusi. I giornali francesi inoltre spiegano come nelle più rinomate zone della Costa Azzurra, sia abitudine non garantire la prenotazione ai clienti che, a seguito di una ricerca sul web, non siano ritenuti abbastanza ricchi o generosi.