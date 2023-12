Braccialetto elettronico per Rudy Guede: l’accusa è di maltrattamenti e lesioni all’ex compagna

Nuove accuse per Rudy Guede. Il 36enne già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher deve rispondere dei reati di lesioni personali, maltrattamenti e violenza nei confronti dell’ex compagna.

Per questo il giudice per le indagini preliminari (gip) gli ha imposto il divieto di avvicinamento a meno 500 metri dalla 23enne e e l’applicazione del braccialetto elettronico. La procura di Viterbo aveva invece chiesto gli arresti domiciliari.

Guede, unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Perugia, era stato scarcerato nel giugno scorso dopo circa 13 anni di detenzione.

“Mi dispiace tanto per la sua ex compagna. Che paura…”, ha commentato Amanda Knox, assolta per l’uccisione di Meredith Kercher. “Spero che abbia il sostegno di cui ha bisogno”, ha aggiunto Knox all’Ansa, senza entrare nel merito della vicenda.

Ha commentato anche l’altro imputato assolto per l’omicidio del 1° novembre del 2007, Raffaele Sollecito. “Non seguo la vita di Guede, certo alla luce di quanto accaduto oggi mi sembra che non sia cambiato”, ha detto all’Adnkronos. “Quello che era prima di entrare in carcere, quello che leggevamo negli atti, si riconferma tristemente e altrettanto tristemente si constata che non si è pentito”.