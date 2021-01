A Lanuvio, in provincia di Roma, almeno cinque anziani sono morti nella Rsa in cui erano ospiti, Villa dei Diamanti. La struttura, che si trova in via Montegiove Nuovo, ospita in totale 10 anziani. Oltre ai cinque decessi già accertati, altri anziani presenti nella Rsa sono in gravi condizioni.

A dare l’allarme è stato un operatore della struttura che stamattina, dopo essere entrato nella Rsa, ha trovato privi di sensi sia i 10 anziani che vi risiedono sia due assistenti.

Le cause della morte dei cinque anziani sono ancora da accertare, ma al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un’intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Lanuvio e della procura di Velletri.

🔴 Dramma a #Lanuvio, alle porte di #Roma, deceduti nella notte alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, trasportati in ospedale altri. Il monossido di carbonio la possibile causa, #vigilidelfuoco del nucleo #nbcr sul posto [#16gennaio 11:00] pic.twitter.com/ZUsEcrr0Os — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 16, 2021

