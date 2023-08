“Hai freddo? Ti scaldo io”. Vigile urbano a processo per violenza sessuale e stalking sulle colleghe

Stalking e violenza sessuale. Sono i reati contestati a un agente della polizia locale di Roma, accusato dalla procura di aver molestato almeno quattro sue colleghe, aggravati

dall’abuso delle sue funzioni.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Il 65enne Cataldo Lops dovrà rispondere a processo di diversi fatti, avvenuti tra il 2011 e il 2016. In un caso, a giugno 2016, avrebbe prima tirato i gancetti del reggiseno di una collega attraverso la maglietta, accarezzandole la schiena. Poi le avrebbe ordinato di recarsi insieme a lui sull’auto di servizio” dove le avrebbe allungava la mano fino all’interno della coscia sinistra, stringendola al punto da provocarle un lieve dolore. Una volta tornati in ufficio , l’uomo le avrebbe anche dato un pizzicotto, questa volta sulla gamba destra.

In un’altra circostanza, sarebbe arrivato a gettarsi su una collega con cui si trovava chiuso in ascensore. La stessa a cui avrebbe in precedenza palpato più volte le gambe, mentre lei aveva altrettante volte dimostrato di non gradire. Trovatisi soli in ascensore, Lops avrebbe stretto la donna in un angolo, baciandola sul collo, mentre lei avrebbe reagito con uno schiaffo.

Un altro episodio è avvenuto tra il febbraio e l’aprile del 2011, quando avrebbe molestato una collega nella macchina di servizio. “Senti freddo? Ti scaldo un po’”, avrebbe detto il funzionario, prima di allungare le mani.

L’uomo avrebbe anche reagito male ai rifiuti, screditando il lavoro di una collega che aveva respinto le sue avances.