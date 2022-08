Roma, 20enne in scooter travolto e ucciso: arrestato agente di polizia risultato positivo ad alcol e droga

È stato arrestato per l’accusa di omicidio stradale l’agente di polizia che all’alba di ieri ha investito e ucciso il 19enne Simone Sperduti.

L’agente, sospeso da tempo dal servizio, è risultato positivo all’ alcool test e a quello sul consumo di droga, a cui è stato sottoposto dopo l’incidente. Il 46enne ha colpito frontalmente lo scooter di Sperduti, mentre svoltava dalla via Prenestina verso l’uscita del Raccordo anulare. I medici accorsi sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane, che aveva da poco concluso la scuola superiore e stava preparando il concorso per entrare nei vigili del fuoco. Secondo Il Messaggero, al momento dell’incidente il 20enne, che faceva il magazziniere, si stava recando sul posto di lavoro.

L’agente si trova ora a Regina Coeli e dovrà comparire davanti al gip entro sabato prossimo, per la convalida del fermo disposto dal pm. Ex agente della celere passato alla polizia ferroviaria, il 46enne era stato sospeso dal servizio “per motivi di salute”, secondo quanto riporta Repubblica.