”Salvatemi vi prego”: turista violentata a Roma, i carabinieri sentono le urla e arrestano l’aggressore

A Roma una donna è stata violentata di fronte alla stazione Termini da un uomo di 25 anni, fermato dai carabinieri dopo le richieste di soccorso della trentenne. “Salvatemi vi prego”, ha urlato la turista, aggredita ieri sera mentre stava rietrando in un bed and breakfast vicino alla stazione. La donna stava passando per via Marsala dopo aver trascorso una serata con un gruppo di amici quando è stata colpita e spinta a terra da uno sconosciuto, che ha tentato di tramortirla e strapparle i vestiti. A fermare l’aggressore, praticamente spogliato, l’intervento dei carabinieri, accorsi dopo che nessun altro aveva risposto alle urla della donna.

L’uomo, un cittadino senegalese, è in stato di fermo con l’accusa di violenza sessuale. Nei prossimi giorni dovrà comparire di fronte al giudice per le indagini preliminari per la conferma dell’arresto.