Roma, turista americana lancia un monopattino sulla scalinata di Piazza di Spagna: danni per 25mila euro

Una coppia di turisti americani nella notte tra giovedì e venerdì scorsi ha lanciato i monopattini in uso sulla scalinata di Piazza di Spagna a Roma. In tutto sono stati calcolati danni per 25mila euro. I due, lui 28 anni, lei 29, alle 3.45 del mattino scendevano la scalinata portando i monopattini a mano. Nel video di Repubblica si vede l’uomo, durante la discesa, è riuscito trattenerlo per il manubrio. La donna l’ha lanciato tre volte giù per la scalinata, per puro divertimento. I due sono stati bloccati e multati per 400 euro a testa.

Per entrambi è scattato anche il Daspo urbano con il divieto di frequentare piazza di Spagna per due giorni. La 29enne che è accusata di danneggiamento. Il marmo, colpito più volte dalla lamiera del monopattino, ha ceduto. Ma non è la prima volta.