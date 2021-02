Un tassista armato di pistola ha esploso due colpi in aria e poi ha puntato l’arma contro un balcone dove si trovavano un uomo e la figlia di 6 anni, provando a sparare un terzo colpo. Per fortuna la pistola si è inceppata e il tassista è stato bloccato dalla polizia, che lo ha arrestato per tentato omicidio. È successo a Roma, precisamente a via Domenico Cavalca, in zona Cinquina, nel tardo pomeriggio di ieri.

L’uomo, un 45enne romano, era in evidente stato di alterazione e nel suo taxi sono stati trovati alcol e psicofarmaci. Dopo l’arresto, è stato trasportato con il personale del 118 e l’ambulanza all’ospedale Sant’Andrea, dove è stato sedato e si trova ancora piantonato dalla polizia in codice rosso.

L’allarme era scattato quando l’uomo, a bordo di un taxi, era stato notato armato di pistola. Dopo l’esplosione dei colpi, è scoppiato il panico tra i residenti, alcuni dei quali sono scesi in strada. Numerose le chiamate alla polizia e ai carabinieri.

Nessuno è rimasto ferito e ora sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto e i motivi del gesto, ma anche per verificare se la licenza taxi in possesso dell’uomo sia ancora valida. Il 45enne aveva un regolare permesso per la detenzione della pistola utilizzata per sparare.

