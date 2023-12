Roma, maxi-tamponamento sul Gra: morto un uomo di 61 anni, gravi due donne. Chilometri di coda

Un uomo è morto e altre 6 persone sono rimaste ferite in un tamponamento a catena sul Grande raccordo anulare di Roma. Il grave incidente è avvenuto stamattina in carreggiata esterna, fra gli svincoli di Pisana e Magliana, forse a causa dell’eccessiva velocità dei veicoli. Coinvolti un camion, tre furgoni e due auto.

I soccorritori sono intervenuti con l’elisoccorso, che ha trasportato una donna in ospedale per pluritraumi. Un’altra ferita è stata ricoverata al Campus Biomedico dopo essere stata estratta dalle lamiere della sua vettura dai vigili del fuoco. Anche lei è in pericolo di vita. La vittima è un uomo di 61 anni rimasto incastrato nell’abitacolo della sua auto. Al vaglio degli inquirenti l’ipotesi che uno dei conducenti fosse al telefonino.

L’incidente ha causato pesanti disagi sulla viabilità del quadrante sud della capitale, con code di 6 chilometri. Rallentamenti a causa dei curiosi anche in carreggiata interna.

È salito così a 188 il bilancio delle vittime della strada quest’anno a Roma. Nove le persone che nel 2023 hanno perso la vita sul raccordo.