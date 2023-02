Roma, 12enne aggredita in strada davanti ai passanti da due 15enni: “Non saluti, put***a?”

Una ragazzina di 12 anni ha subito un violento pestaggio da un gruppo di dieci adolescenti 15enni in una strada del quartiere Talenti, a nord est di Roma: il branco ha accerchiato la vittima, che camminava insieme a un’amica su via Ugo Ojetti, e due ragazze hanno iniziato a rivolgere insulti alle malcapitate.

“Non saluti, puttana?”, avrebbero detto alla ragazzina che poi ha avuto la peggio durante il pestaggio. “Mi hanno scaraventato a terra e hanno cominciato a picchiare, mirando alla faccia”, ha raccontato.

È stata presa a pugni mentre gli altri intorno incitavano la sua aggreditrice: “Gonfiatela! Guardate questa puttana!“. Il tutto davanti agli occhi di diversi passanti, che non sono intervenuti per calmare le acque. La giovanissima ha cercato di proteggersi il volto, ha riportato diverse ferite a un occhio, e un dente rotto.

Le hanno spezzato gli occhiali e distrutto il cellulare, qualcuno le ha anche sputato addosso. “C’era gente – racconta ancora sotto choc – ma i passanti ci guardavano e tiravano dritto. Neanche i negozianti mi hanno aiutato”.

La sua amica è riuscita a scappare dopo essere stata colpita da uno schiaffo. Alla fine anche la malcapitata è riuscita a liberarsi, entrambe sono scappate in un supermercato e lì gli addetti le hanno notate e hanno chiamato immediatamente la polizia. La vittima ha trascorso la notte al pronto soccorso.

“All’inizio non vedevo più da un occhio – ricorda – poi per fortuna la vista è tornata. Mi hanno curato e sto meglio. Ma sono ancora completamente scioccata, e non ho capito perché se la sono presa con me. Non ne ho idea. Forse per noia. O perché si divertono così”.

Le quindicenni sono state identificate. “Abbiamo presentato denuncia in commissariato, e ci hanno detto che convocheranno i genitori – racconta la madre – È gente della zona di Rebibbia e Tor Lupara. Ma sappiamo che comunque non potranno fare niente a quelle due. Sono minorenni. E noi abbiamo paura”.