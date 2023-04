Spogliano le compagne con un’app: due 14enni indagati per produzione di materiale pedopornografico

Un’app che crea fotomontaggi di nudo ha messo nei guai due 14enni di una scuola media di Roma, indagati dalla procura per i minorenni per produzione di materiale pedopornografico. I due sono accusati di aver realizzato e diffuso foto senza veli di cinque studentesse di 13 anni, circolate su diverse chat WhatsApp non più di 15 giorni fa.

Nessuno aveva scattato alle ragazze quelle foto, che invece sono state realizzate tramite un’applicazione che realizza fotomontaggi rimuovendo i vestiti dalle foto che vengono caricate. L’app, di nome Bikinioff, sta riscuotendo molto successo tra i più giovani ma potrebbe costare caro ai giovani. Ai carabinieri, i due hanno detto che si sarebbe solo trattato “di uno scherzo”. Non è escluso che siano coinvolti nell’inchiesta anche altri compagni che possano aver contribuito a produrre le immagini o che abbiano diffuso in un secondo momento le immagini.

A denunciare sono state quattro delle cinque ragazze prese di mira. La quinta ancora non si è presentata ai carabinieri ma potrebbe essere presto convocata dalla procura, che sentirà anche i genitori degli indagati.