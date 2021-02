Spari in strada a Roma: ferita un’anziana passante per sbaglio

Spari in strada oggi, sabato 27 febbraio, alla periferia di Roma. A Tor Bella Monaca, zona via Aspertini, una donna anziana passante in strada è stata ferita di striscio da un colpo di pistola. Sul posto la polizia che indaga sull’accaduto. Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra sia trattato di una sparatoria tra due uomini che si sono poi allontanati. La donna, una 80enne, non è grave.

