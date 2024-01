Roma, sparatoria a Corviale: ucciso 33enne, ferito un altro uomo. Caccia a una Panda bianca

Almeno 11 colpi di pistola esplosi in strada. Paura ieri pomeriggio alla periferia di Roma, dove un 33enne è stato ucciso e un altro trentenne è rimasto ferito in un agguato in largo Odoardo Tabacchi, quartiere Corviale. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 per Cristiano Molè, che si trovava in auto con l’altra persona rimasta ferita quando è stata esplosa una raffica di colpi contro la sua vettura. I proiettili sono partiti da una Fiat Panda di colore bianco, che poi si è data alla fuga.

Secondo il Corriere della Sera sono stati esplosi almeno 11 colpi. Sul posto, secondo quanto riporta Repubblica, gli investigatori hanno ritrovato almeno cinque bossoli, e altri tre sono stati rinvenuti nello sportello sul lato guidatore della Panda su cui si trovava la vittima. Danneggiate dagli spari anche le auto in sosta.

Secondo una prima ipotesi, l’agguato potrebbe essere riconducibile a un regolamento di conti, forse per droga. Molè, che come l’altro 30enne aveva già precedenti di polizia, era già stato gambizzato a Bravetta nel 2014. Il 30enne che si trovava con lui è stato ferito a una gamba ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo. In tutta la città sono stati avviati posti di blocco per intercettare la macchina in fuga. Non è chiaro se i due si trovassero in compagnia di altre persone che sono riuscite a mettersi al riparo. Sul caso sta indagando anche i magistrati dell’Antimafia.