Roma: 6 spagnoli si stavano imbarcando con falsi referti Covid, due erano positivi

Si stavano imbarcando sull’aereo con falsi referti Covid: protagonisti dell’incredibile vicenda, avvenuta all’aeroporto di Ciampino a Roma, sei ragazzi spagnoli, due dei quali sono anche risultati positivi al virus.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Leggo, tutto si è svolto nella mattinata di venerdì 19 marzo quando 6 giovani, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti studenti Erasmus residenti a Roma, si sono recati all’aeroporto di Ciampino, secondo scalo della Capitale, per prendere un volo Ryanair diretto a Bucarest in Romania.

Una volta arrivati al check in, i ragazzi hanno presentato una serie di certificati, che attestavano la negatività al Covid. I documenti, però, hanno destato i sospetti della Polizia di Frontiera Aerea, che ha deciso di approfondire la questione coinvolgendo il personale Asl presente in aeroporto.

I certificati, dunque, non solo sono risultati falsi, ma due dei 6 spagnoli in partenza sono anche risultati positivi al tampone rapido. Se i giovani non fossero stati smascherati, dunque, i due ragazzi positivi avrebbero volato per ore insieme ad altre decine di persone.

Per i sei, ai quali è stato ovviamente negata la partenza, è scattata una denuncia per falsa attestazione, ma si vaglia anche l’ipotesi di procedere per epidemia colposa.

