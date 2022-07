Si tuffa nella fontana di Trevi: i vigili urbani entrano in acqua e lo bloccano

Intorno alle 22 di sabato 16 luglio un uomo si è tuffato nella Fontana di Trevi davanti a decine di turisti increduli. Dopo poco è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per bloccarlo e farlo uscire dall’acqua del monumento. Due agenti sono entrati nella fontana del centro storico di Roma per fermare l’uomo, immobilizzandolo e poi prendendolo in custodia. L’impresa dell’uomo è stata ripresa dai passanti e rilanciata sui social, diventando virale.