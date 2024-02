Roma, si rifà i glutei e scappa dalla clinica senza saldare il conto da 20mila euro

Dopo essersi sottoposta martedì al lifting ai glutei, un delicato intervento di chirurgia estetica, una donna italiana di 38 anni è scappata da una casa di cura a Roma, nel quartiere Montesacro, per non pagare il conto. E il chirurgo plastico che ha eseguito l’operazione, Maximilian Catenacci, l’ha subito denunciata al commissariato Fidene. Un intervento come quello a cui si era sottoposta la signora, tra affitto della sala operatoria, anestesia, protesi, parcella del medico e assistenza sanitaria costa circa 20mila euro.

Una fuga rocambolesca con i drenaggi, le protesi e la guaina pur di non pagare quanto dovuto. Poco ha potuto fare il personale sanitario che l’ha vista dileguarsi a bordo di un’auto dove, presumibilmente, l’aspettava il compagno.

“Questa signora è stata ricoverata in una struttura di Roma nord per un’operazione di chirurgia plastica ed estetica – spiega l’avvocato Stefania Arduini -. Si tratta di un intervento molto complesso perché è una gluteoplastica, quindi prevede l’inserimento di protesi di volume ovviamente maggiore di quelle che si inseriscono nel seno. A questo intervento il chirurgo ha aggiunto anche un altro lifting al gluteo, quindi di trazione della pelle con punti esterni e interni. Molte persone non si sottopongono a questo intervento perché ha un post operatorio molto pesante e doloroso che va controllato con gli analgesici”.