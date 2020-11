Roma, sgomberato il Cinema Palazzo: “Ci hanno paragonato a Casapound, ma qui si fa cultura”

Sgombero Nuovo Cinema Palazzo, le voci del quartiere

Almeno cinque camionette e decine di poliziotti in tenuta anti sommossa hanno sgomberato e sigillato il “Nuovo Cinema Palazzo“, a Roma, nella notte tra il 24 e il 25 novembre 2020 dopo nove anni di occupazione da parte dei collettivi della zona. L’ex cinema storico era stato occupato nel 2011 in seguito alla decisione dei proprietari di trasformarlo in un casinò: gli attivisti e artisti del quartiere San Lorenzo, che sorge non lontano dall’Università Sapienza di Roma, avevano così deciso di opporsi al progetto e di fare dello stabile un luogo di cultura. Negli anni il Nuovo Cinema Palazzo ha ospitato rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mobilitazioni studentesche a attività a sostegno delle realtà locali, come quella della squadra di calcio femminile Atletico San Lorenzo.

Durante i mesi di pandemia lo stabile, che nel 2019 era stato inserito dalla prefettura di Roma in una lista di 22 palazzi che dovevano essere sgomberati con urgenza insieme a quelli occupati da Casa Pound e Forza Nuova, era stato trasformato in un’aula studio con banchi e sedie distanziati nella piazza antistante e all’interno dell’ex Cinema. La privazione di un luogo di aggregazione nel mezzo della pandemia ha scatenato la rabbia di centinaia di attivisti e abitanti di San Lorenzo scesi in piazza questa mattina per esprimere il proprio sdegno verso la misura decisa dalla giunta Raggi. “Mentre era tutto chiuso abbiamo aperto uno spazio in sicurezza”, afferma Laura, una dei membri più attivi del collettivo, che con rammarico ricorda le attività promosse dal Nuovo Cinema Palazzo a favore delle famiglie che si sono trovate e si trovano in difficoltà durante la quarantena. Ma questa mattina Virginia Raggi si è congratulata con le forze dell’ordine per le operazioni di sgombero che hanno coinvolto anche i locali di via Taranto, a San Giovanni, sede di Forza Nuova.

Per gli occupanti dello stabile essere accomunati al movimento di estrema destra è stato un affronto. “Avete mobilitato un elicottero per sgomberare un teatro. Un temibile teatro. Ma ci siete mai stati, in un teatro? O almeno in un circo, da bambini”, chiede provocatorio uno degli artisti alla schiera di poliziotti in piazza dei Sanniti dopo che un elicottero ha sorvolato per ore la zona. Intanto moltissimi altri protagonisti dell’occupazione partecipano al presidio spontaneo, come Franca Raponi, scrittrice e attivista di 83 anni che, racconta a TPI, ad aprile 2011 aveva presentato proprio al Cinema Palazzo il suo libro “Scintille nel cuore della resistenza romana”. Spiega che nell’ultimo periodo la Regione Lazio aveva avviato un tavolo di mediazione per rendere il locale privato un bene comune e premiare l’iniziativa degli attivisti affidando il Cinema al collettivo. Eppure la giunta Raggi ha deciso alla fine di ridare lo stabile in mano ai proprietari, i quali con buona probabilità andranno avanti con il progetto originario, quello di costruire un casinò. Ma il Cinema non si arrende: “Questo è un luogo di cultura che serve alla cittadinanza, a San Lorenzo. Una esperienza bellissima e positiva. Questo sgombero significa che continueremo a lottare, con ci tolgono la parola, non ci tolgono l’aspirazione”, conclude Franca.

