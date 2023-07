Roma, sequestrato da una trans si butta dalla finestra per scappare

Un ragazzo di 33 anni è stato aggredito e sequestrato da una transessuale brasiliana in un appartamento di via Baudelaire, nella zona di Laurentino-Fonte Ostiense, a Roma. Il giovane aveva pattuito con la escort, una 36enne brasiliana, una prestazione sessuale a pagamento. Dopo essere entrato in casa però è stato aggredito dalla trans che ha preteso 150 euro. “Dammi i soldi, altrimenti da qui non esci”, le parole della escort.

Il giovane a quel punto ha tentato di divincolarsi e, dopo una breve lotta, si è gettato dalla finestra dell’appartamento al primo piano di una palazzina. Il 33enne ha quindi chiamato il 112. Finito all’ospedale Sant’Eugenio per la rottura del calcagno ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato la transessuale con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. La 36enne è finita a Regina Coeli.