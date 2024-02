Roma, sacerdote trovato morto dentro una cabina per fototessere

Un sacerdote è stato trovato morto all’interno di una cabina per fototessere in via di Tor Sapienza, periferia est di Roma. Secondo le prime informazioni, la vittima è un prete ortodosso di 66 anni e di nazionalità cecoslovacca. Con ogni probabilità è morto per cause naturali, mentre si stava scattando una fotografia all’interno della cabina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Sapienza. A segnalare la strana presenza al 112 sarebbero stati alcuni passanti. Le forze dell’ordine hanno trovato il sacerdote già morto. Il cadavere è stato affidato dall’autorità giudiziaria ai confratelli della Chiesa di via San Pellegrino. Sul corpo, quindi, non sarà effettuata l’autopsia. Come detto, il sacerdote sarebbe morto per cause naturali. La macchinetta delle fototessere all’interno della quale è stato ritrovato il cadavere è quella che si trova davanti alla sede dell’istituto comprensivo Piazza de Cupis – Plesso “G. Gesmundo.