La Galleria Alberto Sordi di Roma riapre i battenti. Dopo quasi un anno sono finiti i lavori di restyling di quello che torna ad essere uno dei più prestigiosi salotti della Capitale, crocevia dello shopping e del turismo. Una veste totalmente rinnovata per la Galleria simbolo dello stile liberty, senza le vetrate e con nuove luci. L’inaugurazione è avvenuta ieri sera, anche se occorrerà attendere qualche mese per l’apertura dei negozi. Nella Galleria che si affaccia su Piazza Colonna, al centro di via del Corso e a pochi passi da Palazzo Chigi e da Montecitorio, arriveranno prestigiosi marchi come Uniqlo, i giocattoli Hamleys, la pasticceria di Iginio Massari e la libreria Mondadori, ai quali si aggiungeranno altri brand, tra cui Havaianas. Non mancheranno spazi dedicati alla gastronomia di qualità come il Ristorante Stendhal, l’Antica Focacceria San Francesco e Rossopomodoro.

Il restyling che ha portato alla creazione di 15 nuove unità commerciali, in sostituzione delle 27 precedenti, è stato realizzato dal Fondo Megas, gestito da Prelios, il cui unico quotista è la Fondazione Enasarco. La Galleria nelle previsioni sarà in grado di generare un fatturato a regime che si stima superiore a 100 milioni di euro, pari circa al doppio del fatturato precedente l’intervento. Inoltre, per quel che riguarda l’occupazione, avrà un indotto diretto di circa 200 persone e indiretto stimato in oltre 600 persone. La Galleria, che si sviluppa su una superficie di circa 10.000 metri quadrati, ospiterà anche eventi musicali e di spettacolo.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del presidente della commissione cultura alla Camera Federico Mollicone, dell’ex sindaco e presidente Anica Francesco Rutelli, del presidente e del direttore generale di Enasarco Alfonsino Mei e Antonio Buonfiglio e del presidente del Gruppo Prelios Fabrizio Palenzona. Alla serata, condotta da Ilaria D’Amico, ha partecipato anche Christian De Sica. Gli interventi hanno mirato a mettere in luce il valore storico e architettonico della struttura, rimuovendo le vetrate per consentire un maggiore dialogo tra ambiente esterno ed interno. Sono state riqualificate le vetrine commerciali ed è stata cambiata tutta l’illuminazione.

“Nella Roma che si trasforma e si prepara al Giubileo, la riapertura della Galleria Alberto Sordi rappresenta un tassello fondamentale – ha detto il sindaco Roberto Gualtieri – un altro segno tangibile di una città che torna a crescere e ad attrarre investimenti”. “Stiamo dimostrando che il rilancio di Roma può avvenire nella collaborazione tra pubblico e privato”, ha sottolineato il primo cittadino. Secondo il ministro Urso “il nostro Paese sta dimostrando una straordinaria capacità di intercettare la ripresa del turismo internazionale e sono anche realtà come questa a fare la differenza. Il Governo, e in particolare il Ministero che rappresento, in questi mesi è intervenuto in maniera organica non solo con interventi legislativi, ma anche con agevolazioni e incentivi per valorizzare le imprese e il Made in Italy, che rappresenta il nostro biglietto da visita riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo”. Per il ministro la nuova Galleria Alberto Sordi “è un tempio laico del Made in Italy”. Per Mollicone “la riqualificazione della Galleria Alberto Sordi è un atto d’amore, esattamente come la riproduzione robotica e splendida di “Amore e psiche”, scultura che si potrà ammirare all’interno fino all’apertura commerciale”.

“La Galleria Colonna è un perno vitale della socialità, delle attività commerciali, delle funzioni direzionali pregiate nel cuore di Roma – ha aggiunto Rutelli -. Lungo l’asse della Via Lata, via del Corso, accanto ai palazzi del potere, ha assistito a vicende storiche indelebili, come l’attentato a Mussolini o l’ingresso delle jeep degli Alleati. Il nome di Alberto Sordi arricchisce l’immaginazione popolare, come se Alberto, Sindaco per un giorno, fosse ancora con noi – ed in effetti lo è”.

Il Presidente del Gruppo Prelios, Fabrizio Palenzona, ha dichiarato: “Tenere a battesimo la nuova Galleria Alberto Sordi ci rende particolarmente orgogliosi: è la conferma della nostra presenza consolidata nella Capitale. Milano è il centro degli investimenti, ma Roma è la città più bella del mondo, ha una potenzialità enorme. Grazie al lavoro di rinnovamento guidato da Prelios, arriveranno in Galleria marchi internazionali che prima non c’erano nella Capitale”.

Per il Presidente della Fondazione Enasarco Alfonsino Mei “la Galleria non è solo uno spazio per lo shopping. Vogliamo che sia un luogo che ispira e coinvolge, che fa battere il cuore dei suoi visitatori. Saranno organizzati eventi culturali, mostre d’arte, performance di musica e teatro, creando un’atmosfera vibrante e creativa all’interno di queste mura. Questa Galleria è un simbolo di progresso e di rinascita per la nostra città, e vogliamo che sia un luogo di condivisione e di felicità per tutti”.

“Sono molto contento, con questa Galleria si ricorda un grande attore come Alberto Sordi, in un Paese che purtroppo dimentica facilmente. Tanti ricordi mi legano a questo luogo”, ha raccontato Christian De Sica. “Qui ci ho girato Borotalco con mio cognato Carlo Verdone. Sono contento di questo investimento, apriranno tanti negozi anche se mi dispiace non ci sia Feltrinelli. La cosa fondamentale, però, è che verrà ricordato Alberto Sordi. Dicono che io abbia copiato mio padre, ma non è vero: lui è stata la mia fonte di ispirazione”.