Roma, rapina con ostaggi in banca: arrestati due pregiudicati armati di pistole

Paura a San Basilio, dove stamattina due uomini armati hanno tentato di rapinare una banca prendendo in ostaggio i dipendenti. Un tentativo sventato dagli agenti del commissariato San Basilio, che hanno portato i due pregiudicati in questura. Lo riporta La Repubblica, secondo cui, i due pregiudicati sono entrati nella filiale della Banca di credito cooperativo di Roma in via Donato Menichella all’orario di apertura, con il volto coperto.

Armati con pistole vere le hanno puntato verso i dipendenti, facendosi aprire la cassaforte. Intorno alle 8.40 uno dei dipendenti è però riuscito ad attivare l’allarme collegato alla Italpol. Poco dopo sono arrivate sul posto sei volanti, che hanno disarmato un rapinatore che stava tentando la fuga e hanno fermato un complice ancora all’interno dell’istituto. Secondo il Corriere della Sera, gli agenti hanno rinvenuto una seconda pistola nascosta nel bagno della banca. La polizia sta indagando per capire se anche altre persone abbiano fatto da palo all’esterno dell’edificio.