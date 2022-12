Roma, raid degli anarchici nel quartiere San Giovanni: cassonetti in fiamme e vetrate delle banche spaccate

Roma, raid degli anarchici nel quartiere San Giovanni: cassonetti in fiamme

Cassonetti dati alle fiamme, vetrate delle banche spaccate, bancomat presi a mazzate e scritte sui muri: è quanto accaduto all’Appio Latino, nel quartiere San Giovanni a Roma, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre in quello che è stato un vero e proprio raid da parte di un gruppo di anarchici.

I fatti si sono svolti intorno all’1 quando i residenti di via Macedonia e via Latina e piazza Roselle hanno allertato il 112 in seguito alla devastazione da parte di un gruppo di giovani “con i fumogeni rossi in mano”.

Sui muri sono apparse le scritte “Alfredo libero” con una A cerchiata, la firma degli anarchici. Il riferimento è ad Alfredo Cospito, condannato all’ergastolo ostativo e da sette mesi sottoposto al regime duro del 41 bis.

Le manifestazioni a sostegno di Cospito sono state diverse fino al raid di questa notte quando un gruppo di giovani hanno dato alle fiamme alcuni cassonetti in via Macedonia, rotte le vetrate delle Poste e di due banche della zona e danneggiati i bancomat.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto poco dopo le segnalazioni, ma i giovani si erano già dileguati: i carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza di zona e sentito alcuni testimoni.