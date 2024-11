Roma, ragazzina di 12 anni accoltella il compagno di classe

Accoltella un compagno di classe che aveva fatto “la spia” con la professoressa, poi chiama in lacrime il 112: è quanto avvenuto a Marino, alle porte di Roma, nella mattinata di lunedì 4 novembre. Protagonista dell’assurda vicenda una ragazzina di 12 anni.

I fatti si sono svolti nel cortile della scuola Vivaldi, a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, a pochi passi da Roma. La 12enne, prima di entrare all’interno dell’istituto, ha aggredito il suo compagno di classe con un coltello da cucina ferendolo sul dorso di una mano e al petto.

La vittima, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata in codice giallo al Bambino Gesù. La 12enne è stata fermata dall’intervento delle insegnanti ma è riuscita a scappare.

Poco dopo, è stata la stessa ragazzina a chiamare il 112 indicando ai carabinieri dove si trovasse. Una volta raggiunta dagli agenti, la 12enne ha raccontato di aver aggredito il compagno di classe poiché quest’ultimo aveva “fatto la spia”. Il ragazzo, infatti, avrebbe rivelato alla professoressa che la sua compagna aveva copiato durante un compito.

I carabinieri hanno successivamente recuperato anche il coltello utilizzato per l’aggressione e informato l’autorità giudiziaria minorile.