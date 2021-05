A Roma il questore vieta la manifestazione di Forza Nuova 

Il questore di Roma Carmine Esposito ha notificato al leader del movimento di estrema destra Forza Nuova, Roberto Fiore, il “divieto di svolgere la manifestazione” prevista per domani a piazza Bocca della Verità, al centro della Capitale. Il sit-in serviva per presentare il nuovo movimento “Area”, coordinamento dei movimenti identitarisovranisti che fa riferimento a Giuliano Castellino, ex leader romano di FN, protagonista in passato di una aggressione a giornalisti de L’Espresso e recentemente sottoposto a sorveglianza speciale dal 30 gennaio scorso.

Dalle attività investigative, secondo quanto apprende l’agenzia Agi, sarebbe emerso che l’iniziativa “veniva pubblicizzata con espressioni riconducibili all’ideologia nazi-fascista”. Tra i partecipanti doveva esserci anche Vincenzo Nardulli, 72 anni, figura di riferimento dei movimenti dell’estrema destra romana e con un passato in Avanguardia Nazionale, movimento di estrema destra sciolto in passato in quanto dichiarato dalle autorità illegale.

“Giuliano Castellino ti do una notizia, continuiamo a restare orgogliosamente antifascisti anche il 22 maggio: non farete la manifestazione”, ha scritto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet pochi giorni fa. L’appuntamento era stato inizialmente fissato il 18 maggio, ma poi è stato vietato perché non era chiaro quante persone avrebbero partecipato e perché Giuliano Castellino aveva annunciato la sua presenza, nonostante sia sottoposto al regime della sorveglianza speciale.

