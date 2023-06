Roma Pride, botta e risposta tra Rita Dalla Chiesa e Vladimir Luxuria: “È troppo”

Continuano le polemiche sul Pride di questo fine settimana, al centro di un botta e risposta tra Vladimir Luxuria e Rita Dalla Chiesa.

A far discutere, la foto di una scritta a caratteri arcobaleno: “Gesù faceva le orge gay”, il messaggio, accompagnato dall’immagine di Cristo, anch’essa arcobaleno. “Scusate rispetto per tutti. Ma questo ANCHE NO!!!!!!”, ha commentato indignata Rita dalla Chiesa, pubblicando su Twitter la foto del cartellone.

Diffidare da fotomontaggi creati apposta per non parlare delle rivendicazioni di tanta gente — vladimir luxuria (@vladiluxuria) June 11, 2023

“Diffidare da fotomontaggi creati apposta per non parlare delle rivendicazioni di tanta gente”, ha immediatamente risposto Vladimir Luxuria, presente alla manifestazione per i diritti Lgbtqi+ tenuta sabato a Roma. “Le rivendicazioni sono sacrosante, nessuno lo nega. Questa foto che sta girando sui social, indipendentemente da quando è stata scattata, è però un po’ troppo…”, ha ribattuto l’ex conduttrice di Forum. “Forse nella fretta non ha letto FOTOMONTAGGI”, ha ribadito Luxuria, chiudendo lo scambio.