Roma Pride 2022: strade chiuse, deviazioni, linee bus e percorso

Oggi, sabato 11 giugno 2022, a Roma si terrà il Roma Pride 2022: la coloratissima parata (diecimila partecipanti e i 15 carri allegorici) che attraverserà il centro della Capitale. Madrina di quest’anno sarà la cantante Elodie. La manifestazione, che nasce per chiedere la piena uguaglianza di diritti per tutte e tutti (perché love is love), sfilerà da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali/piazza Venezia. Ovviamente per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione verranno chiuse delle strade e modificata la viabilità della zona. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Roma Pride 2022: il percorso della parata e le strade chiuse

Qual è il percorso della parata del Roma Pride 2022? Si parte dalle ore 16 in via Cavour, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana e piazza del Colosseo. Prime chiusure dalle ore 13.30 in piazza della Repubblica, mentre l’arrivo a via dei Fori Imperiali e le prime riaperture al traffico sono previste per le ore 19.30 tranne su via Cavour che resterà chiusa tra largo Venosta e largo Corrado Ricci. La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 21.

Bus deviati

Abbiamo visto le strade chiuse per il Roma Pride 2022, ma quali sono le linee bus deviate? Tra le 13.30 e le 21 di sabato 11 giugno saranno deviate le linee C2, C3, H, 3Nav, 5, 14, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910.