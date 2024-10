Precipita ascensore in un palazzo di Roma: un operaio morto e due gravemente feriti

Un operaio di 47 anni è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti nel crollo di un ascensore in un palazzo nel centro storico di Roma.

L’incidente è avvenuto in uno stabile di via delle Vergini, a poche centinaia di metri dalla Fontana di Trevi. Secondo quanto emerso, i tre operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione straordinaria sull’ascensore.

Si trovavano sopra la cabina quando, per cause ancora da accertare, si sono improvvisamente sganciate le cinghie di ancoraggio: l’elevatore – che in quel momento si trovava all’altezza del secondo piano – è precipitato nel vano ascensore.

Peter Isiwele, di nazionalità nigeriana, è morto sul colpo, mentre i due colleghi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco con la squadra 1A, il nucleo Saf e il carro sollevamenti.

Notizia in aggiornamento

