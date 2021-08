Roma, pirata della strada travolge e uccide figlio 26enne dell’ambasciatore in Congo

Un grave incidente stradale è avvenuto all’alba di ieri, sabato 28 agosto, all’incrocio tra via Ostiense e Ponte Settimia Spizzichino alla Garbatella, a Roma. Qui un giovane di 26 anni che viaggiava a bordo del suo scooter è stato travolto e ucciso da un automobilista che si è dato alla fuga. Il colpevole è stato poi rintracciato dai Carabinieri.

Il 26enne travolto e ucciso dal pirata della strada è Lorenzo Marcelli. Da quanto si apprende si tratta del figlio di Fabrizio Marcelli, che si trova in Congo per sostituire temporaneamente l’ambasciatore Luca Attanasio, tra le vittime di un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale. L’automobilista che ha travolto il suo scooter è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa in breve tempo, tantissimi i messaggi di cordoglio, in attesa del nulla osta per lo svolgimento dei funerali.

Secondo quanto ricostruito in sede d’indagine, Lorenzo era alla guida di un uno scooter elettrico in sharing e stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in centro, quando il coetaneo al volante di un Crossover Nissan Juke preso a noleggio, che viaggiava in direzione opposta lo ha urtato. L’impatto è stato molto violento e il ventiseienne è deceduto praticamente sul colpo.

L’allarme è scattato quando una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella, mentre era in transito durante un normale servizio di controllo, ha notato un gruppo di ragazzi che si sbracciava per attirare l’attenzione. A terra c’era il 26enne. All’arrivo dei soccorsi per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Poche ore dopo l’incidente gli agenti della polizia locale hanno ritrovato la vettura. Quando ormai erano sulle tracce del responsabile, grazie a testimonianze e alle immagini di videosorveglianza della zona, il pirata della strada si è presentato ai Carabinieri.