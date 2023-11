Roma, ordina cibo a domicilio e minaccia il rider con una pistola per non pagare

Ordina la cena a domicilio ma poi minaccia il rider per non pagare. Succede a Roma, dove un 35enne già in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri.

La vittima ha raccontato ai militari di avere raggiunto un appartamento in via Cecchin, zona Cinecittà, per effettuare una consegna. Il cliente però per non pagare gli avrebbe puntato una pistola e poi gli avrebbe aizzato contro un pitbull.

In casa dell’uomo i militari del nucleo radiomobile hanno trovato e sequestrato la pistola con quale il corriere è stato minacciato, risultata essere poi una replica, un coltello e un manganello.