Roma, nuova protesta degli ambientalisti sul Gra: “Ci facciamo arrestare per il bene dei vostri figli”

Un gruppo di attivisti contro la crisi climatica stamattina ha nuovamente provato a bloccare il Grande raccordo anulare a Roma, dopo i tentativi degli scorsi giorni che hanno portato a momenti di tensione con gli automobilisti. I manifestanti di Ultima Generazione, del gruppo Extinction Rebellion, sono tornati a sdraiarsi sull’asfalto intorno alle 8 di stamattina, occupando la carreggiata interna dell’autostrada romana all’altezza del chilometro 30 e 100, nei pressi dell’uscita per l’A24. La protesta è durata circa 30 minuti, prima dell’intervento della polizia stradale. I dieci attivisti sono state trascinate a bordo carreggiata, prima di essere portate in commissariato. “Ci facciamo arrestare per il bene dei vostri figli”, hanno gridato i manifestanti, secondo quanto riporta Repubblica.